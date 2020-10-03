Чеченский боец Бибулатов наглухо вырубил с «вертушки» бразильца Прайю

https://static.news.ru/photo/33d30162-0666-11eb-9795-fa163e074e61_660.jpg Фото: ACA MMA/vk.com

Российский боец легчайшего веса Магомед Бибулатов (17-2) победил нокаутом в первом раунде бразильца Родриго Прайю (15-4) на турнире ACA 112 в Грозном.

Ветеран UFC Бибулатов за две минуты пристрелялся к сопернику, а затем отправил его в глухой нокаут эффектным ударом ногой с разворота. Эта победа делает Бибулатова одним из главных претендентов на чемпионский титул в ближайшем будущем.

Как писал NEWS.ru, в главном бою очередного турнира UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби экс-чемпионка UFC американка Холли Холм (14-5) победила по очкам мексиканку Ирен Алдану.