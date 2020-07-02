Бывший заключённый и родственник Нурмагомедова разыграют титул АСА

https://static.news.ru/photo/19329814-bc78-11ea-b2d1-fa163e074e61_660.jpg Марат Балаев Фото: Марат Балаев/vk.com

Лига смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat объявила участников главных боёв турнира ACA 111, который пройдёт 19 сентября в Москве. В главном бою вечера титул временного чемпиона в полулёгком весе разыграют Магомедрасул Хасбулаев и Марат Балаев, сообщает пресс-служба организации.

33-летний Хасбулаев — ученик Абдулманапа Нурмагомедова, родственник Хабиба Нурмагомедова и победитель Гран-при Bellator. После трёх побед подряд в лиге АСА он получил статус официального претендента на титул, однако его обладатель — бразилец Фелипе Фроес — пока не может вылететь в Россию для защиты титула. 44-летний экс-чемпион Марат Балаев, проведший 10 лет в местах лишения свободы, вернётся в клетку после яркой победы над бразильцем Диего Брандау.

В соглавном бою вечера состоится резонансный поединок двух топовых легковесов: экс-чемпиона в полулёгком весе Юсуфа Раисова и казахстанца Артёма Резникова.

Как писал NEWS.ru, претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Пётр Ян выдвинут на номинацию «Прорыв года».