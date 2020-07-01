Российские бойцы Ян и Настюхин номинированы на премию World MMA Awards

https://static.news.ru/photo/b4fd1d8e-bc30-11ea-aa91-fa163e074e61_660.jpg Пётр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Определились номинанты на престижную премию World MMA Awards. В 22 категориях на награды претендуют два российских бойца Пётр Ян и Тимофей Настюхин.

Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Ян выдвинут в номинацию «Прорыв года», где его соперниками станут Вейли Чжан, Александр Волкановски, Гилберт Бёрнс и Хорхе Масвидаль.

Тимофей Настюхин претендует на приз «Апсет года» за победу нокаутом в четвертьфинале Гран-при One в лёгком весе над экс-чемпионом UFC Эдди Альваресом.

На премию «Боец года» претендуют американцы Генри Сехудо, Хорхе Масвидаль и Джастин Гейтжи, нигериец Исраэль Адесанья и бразилец Дуглас Лима.

Как писал NEWS.ru, Колби Ковингтон попросил президента UFC Дэйну Уайта организовать его бой с одним из главных критиков руководства организации Хорхе Масвидалем.