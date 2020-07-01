Единоборства

Российские бойцы Ян и Настюхин номинированы на премию World MMA Awards

09:51, 02 июля 2020
Пётр Ян Пётр Ян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Определились номинанты на престижную премию World MMA Awards. В 22 категориях на награды претендуют два российских бойца Пётр Ян и Тимофей Настюхин.

Претендент на титул чемпиона UFC в легчайшем весе Ян выдвинут в номинацию «Прорыв года», где его соперниками станут Вейли Чжан, Александр Волкановски, Гилберт Бёрнс и Хорхе Масвидаль.

Тимофей Настюхин претендует на приз «Апсет года» за победу нокаутом в четвертьфинале Гран-при One в лёгком весе над экс-чемпионом UFC Эдди Альваресом.

На премию «Боец года» претендуют американцы Генри Сехудо, Хорхе Масвидаль и Джастин Гейтжи, нигериец Исраэль Адесанья и бразилец Дуглас Лима.

Как писал NEWS.ru, Колби Ковингтон попросил президента UFC Дэйну Уайта организовать его бой с одним из главных критиков руководства организации Хорхе Масвидалем.

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