Бывший чемпион мира по боксу Ковалёв получил условный срок в США

https://static.news.ru/photo/6cf76cac-0572-11eb-8503-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/sergeykrusherkovalev

37-летний российский боксёр-профессионал Сергей Ковалёв приговорён в США трём годам лишения свободы условно. Спортсмен был обвинён в нападении на женщину.

Дело против Ковалёва завели в 2018 году, когда на вечеринке в Калифорнии он нанёс женщине телесные повреждения. Сначала спортсмена арестовали, но затем выпустили под залог.

По данным портала TMZ Sports, Ковалёв пытался ухаживать за женщиной, но она отвергла его. Тогда он якобы ударил её по лицу. Пострадавшая заявила, что россиянин сломал ей нос. Кроме того, он пнул её собаку.

Ковалёв сначала отверг обвинение, но затем заключил сделку с прокуратурой. Кроме условного срока мужчина должен был два дня провести в тюрьме. Но отбывать их за решёткой спортсмену не пришлось, поскольку он ранее находился под стражей. Россиян также обязан возместить судебные издержки в размере $220 и записаться на курсы по управлению гневом.

Ковалёв провёл на профессиональном ринге 39 боёв, из которых 34 выиграл. В активе спортсмена четыре поражения, один бой прошёл вничью. Последний поединок Ковалёва состоялся 2 ноября 2019 года, тогда он утратил титул чемпиона мира по версии WBO, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу.

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