Бразильский Ковбой уничижительно отозвался о Чимаеве

https://static.news.ru/photo/dc1869ac-14ee-11eb-96dc-fa163e074e61_660.jpg Алекс Оливейра Фото: Roberto Casimiro/Global Look Press

Бразильский боец Алекс Оливейра объяснил отказ шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева драться с ним в UFC и охарактеризовал личность перспективного бойца.

Я не боюсь подраться с ним. Я его уработаю. В последний раз когда мы ехали в ливте на взвешивание он не хорошо на меня посмотрел. Он слишком заносчив, но лишь до той поры, пока кто-то не надерёт ему задницу и не поставит на место. Он слишком много болтает, — приводит слова Оливейры MMAFighting.com.

Также Оливейра отметил, что Чимаев не принял бой с ним, потому что знает, что он может его побить, а в этом случае падение раскрученного бойца будет болезненным.

Как писал NEWS.ru, российский боец Алексей Полпудников, представляющий клуб Александра Шлеменко «Шторм» поделился своим мнением о предстоящем поединке Джастина Гейтжи и Хабиба Нурмагомедова.