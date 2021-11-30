Брат Исмаилова выразил желание готовить Емельяненко к реваншу с Сантосом

Рамазан Исмаилов, брат и тренер российского бойца Магомеда Исмаилова, заявил «Спорт-Экспрессу», что готов руководить тренировочным процессом экс-чемпиона ProFC Александра Емельяненко перед его реваншем с бразильцем Марсио Сантосом. При этом специалист подчеркнул, что последнее слово остаётся за самим спортсменом.

Я хотел бы показать моё видение поединка. Думаю, Александр был бы вообще другим. Но всё зависит от него — будет ли он слушаться. Может, он будет думать, что умнее — с таким спортсменом невозможно работать. Какой бы звездой не был спортсмен, но если ему говорят над чем-то работать, он должен работать над этим, — сказал Исмаилов-старший.

По словам Рамазана, если боец доверяет и слушается тренера, то способен достичь результата. В противном случае шансов добиться успеха нет. При этом Исмаилов отметил, что видит, как Емельяненко может победить Сантоса в ответной схватке.

За профессиональную карьеру в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 37 боёв, в которых одержал 29 побед (25 — досрочно), потерпел девять поражений, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Ранее президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сказал, что Емельяненко не сможет отказаться от выступления в поп-MMA, если ему предложат соответствующий гонорар. При этом промоутер отметил, что среди представителей данных промоушенов найдутся достойные оппоненты для экс-чемпиона ProFC.