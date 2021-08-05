Российский борец Угуев стал олимпийским чемпионом в наилегчайшем весе

Российский борец вольного стиля Заур Угуев, выступающий в весе до 57 кг, одержал победу со счётом 7:4 над индусом Кумаром Рави в финальной схватке олимпийского турнира в Токио и завоевал золотую медаль.

Два года назад на чемпионате мира Угуев побеждал этого молодого индуса, который выглядел намного крупнее россиянина. Угуев получил первый балл, вытолкнув соперника за ковёр. Затем борцы обменялись переводами в партер, и к перерыву россиянин вёл со счётом 4:2. Во втором периоде соперники обменивались стремительными атаками. Сначала успех развил Заур, а затем его соперник сократил отставание, но последние секунды схватки россиянин отлично отзащищался, победив со счётом 7:4.

Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали казахстанец Нурислам Санаев, победивший болгарина Георгия Вангелова, и американец Томас Гилман, взявший верх над иранцем Резой Атри.

Как сообщалось ранее, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев прокомментировал слова армянского борца Артура Алексаняна, который после поражения в финале Олимпиады в Токио заявил, что «надо быть из России, чтобы выигрывать».