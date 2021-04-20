Борец Касумов стал чемпионом Европы в Варшаве

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Российский борец вольного стиля Исраил Касумов, выступающий в весовой категории до 70 кг, одержал победу на чемпионате Европы по борьбе в Варшаве, одолев в финале азербайджанца Турана Байрамова.

Схватка получилась крайне упорной, и поначалу Байрамов получил балл за уход соперника за ковёр, однако во втором периоде Касумов переломил ход борьбы и одержал победу со счётом 3:1. Примечательно, что ранее россиянин, для которого это четвёртое в карьере выступление на чемпионатах Европы, уже дважды становился призёром континентальных первенств, но на высшую ступень пьедестала почёта ступил впервые.

Ранее в этот же соревновательный день российский борец вольного стиля Загир Шахиев, выступающий в весовой категории до 65 кг, завоевал первую для России золотую медаль на проходящем в Варшаве чемпионате Европы по борьбе.