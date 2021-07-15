Болеян «задушил» Чоршанбиева и отстоял титул Fight Nights

Французский боец армянского происхождения Морис Болеян (6-0) победил удушением треугольником в первом раунде таджика Азизхана Чоршанбиева (6-1) и отстоял титул чемпиона Fight Nights в наилегчайшем весе на турнире в Сочи.

Болеян сразу пытался сократить дистанцию и навязать борьбу более высокому сопернику. Со второй попытки удался проход в ноги и перевод в партер. Жёсткие удары французского бойца потрясли соперника, после чего он попытался задушить Чоршанбиева треугольником. Рефери остановил поединок, когда Чоршанбиев потерял сознание.

Как сообщалось ранее, в Красноярске прошёл очередной турнир промоутерской компании Fight Nights по смешанным единоборствам. В главном бою вечера иранец Хасан Юсефи победил техническим нокаутом в первом раунде россиянина армянского происхождения Армена Петросяна и стал чемпионом Fight Nights в полутяжёлом весе.