Боксёрское шоу планируют провести со зрителями в Сочи в августе

https://static.news.ru/photo/9b410252-a57e-11ea-b37f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федерация бокса России (ФБР) планирует провести два шоу в июне и одно в июле, заявил вице-президент организации Кирилл Щекутьев.

Мы планируем два боксёрских шоу без зрителей в июне и одно в июле. С конца лета мы планируем проводить шоу уже со зрителями и рассчитываем на снятие ограничений. В августе планируем провести боксёрское шоу в казино Сочи, — сказал Щекутьев во время онлайн-конференции.

По его словам, ведутся переговоры с боксёрами, в том числе и с топовым тяжеловесом Муратом Гассиевым. В планах ФБР также проведение Дня бокса в том формате, в котором он проходит в течение трёх лет на территории всей России.

По этому вопросу мы взаимодействуем с администрацией президента России, — сказал Щекутьев.

15 июня промоутерская компания «Патриот» проведёт турнир без зрителей в Москве с главным боем вечера Харитон Агрба — Александр Подольский за звание континентального чемпиона по версии WBA в полусреднем весе. Турнир будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ».

Агрба ранее заявил, что подготовка к титульному бою с Александром Подольским велась по всем эпидемиологическим нормам, писал NEWS.ru.