Боксёр Замковой стал обладателем бронзовой медали

Российский боксёр Андрей Замковой, выступающий в весе до 69 кг, уступил единогласным решением судей кубинцу Рониелю Иглесиасу в полуфинальном поединке и стал обладателем бронзовой награды.

В поединке сошлись два старых знакомых, два левши и два призёра Олимпиады-2016. Несмотря на возраст, соперники начали бой в высоком темпе. В конце первого раунда Замковой получил рассечение, возможно, из-за столкновения головами. Первый раунд все судьи отдали кубинцу. Во втором раунде боксёры обменялись несколькими комбинациями, в которых Замковой был точнее и при этом умело перекрывался сам, но проиграл концовку раунда, что и оказалось решающим.

На всех судейских картах вёл кубинец, и решить всё мог только нокаут, но в концовке кубинец даже сохранил больше сил, чем его соперник. Третий раунд не является сильной стороной Замкового. По итогам трёх раундов все пятеро судей отдали победу Иглесиасу.

В другом поединке, в весе до 57 кг, россиянин Альберт Батыргазиев вышел в полуфинал, одержав победу раздельным решением судей над монголом Тсендбаатаром Эрденебатом. Россиянин проиграл первые два раунда, но переломил ход боя за счёт нокдауна в третьем.

Как стало известно ранее, российский боксёр Имам Хатаев уступил со счётом 1:4 в полуфинале боксёрского олимпийского турнира в весе до 81 кг британскому сопернику Бенджамину Уиттакеру. Таким образом, он стал обладателем бронзовой медали.