Боксёр Силягин победил Абдугофурова и завоевал пояс WBC Silver

https://static.news.ru/photo/e66b8fa2-89b9-11eb-9b72-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Непобеждённый российский средневес Павел Силягин (7-0, 4 КО) победил единогласным решением судей узбека Азизбека Абдугофурова (13-1, 5 КО) в соглавном бою вечера бокса в Москве и завоевал титул чемпиона WBC Silver.

С первого раунда боксёры начали бой на встречных курсах, при этом узбек успешно сокращал дистанцию и бил в разрез. Силягин временами взрывался и даже сумел потрясти оппонента в четвёртом раунде. Окончательно перелом наметился в шестом раунде, когда Силягин окончательно приноровился к оппоненту и начал хорошо пользоваться преимуществом в длине рук. Плотные встречные удары россиянина оставили серьёзные отметины на лице Абдугофурова.

Узбек продолжал оставаться агрессором и в заключительных раундах, постоянно обостряя ситуацию в ринге. Временами его размашистые боковые удары доходили до цели, но при этом Силягин был техничнее и точнее. Ближе к концу боя узбек стал сильнее вкладываться в удары, но мощи ему явно не доставало, чтобы потрясти Силягина. По итогам 12 раундов судьи отдали победу россиянину со счётом 120:108 и 119:109 (двое).

Как сообщал NEWS.ru, российский боксёр, экс-чемпион мира в полусреднем весе Александр Беспутин победил техническим нокаутом во втором раунде ввиду отказа соперника от продолжения боя украинца Виктора Плотникова на вечере бокса в Москве.