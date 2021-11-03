Боксёр Альварес нокаутировал Планта и завоевал титул чемпиона IBF

Мексиканский боксёр Сауль Альварес содержал досрочную победу над американцем Калебом Плантом. Поединок проходил в Лас-Вегасе, а на кону стояли титулы чемпиона мира во втором среднем весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.

Поединок между Альваресом и Плантом завершился в 11-м раунде. Мексиканский боксёр нокаутировал американца и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе, объединив пояса по версиям WBA, WBO, WBC и IBF.

На данный момент в послужном списке Альвареса значится 56 побед (38 — досрочно), одно поражение и две ничьи. Плант не смог продлить серию из 21 боя и потерпел первое поражение в карьере.

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