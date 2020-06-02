Боксёр Агрба соблюдал эпидемиологические нормы при подготовке к бою

https://static.news.ru/photo/71af62e0-a57d-11ea-acbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: khariton_agrba/instagram

Подготовка к титульному бою с Александром Подольским велась по всем эпидемиологическим нормам, заявил российский боксёр Харитон Агрба.

Ввиду карантина мы с командой выстроили стратегию подготовки к этому бою. Всё делали по всем эпидемиологическим нормам. Все соблюдали карантин, понимали свою ответственность. Хочу показать качественный и зрелищный бокс, чтобы люди увидели наконец шоу. Мы подходим в лучших кондициях к поединку, — сказал Агрба во время онлайн-конференции.

По его словам, идёт подготовка к весу и он чувствует себя отлично. Для Агрбы это будет первый в карьере 10-раундовый и титульный бой в первом полусреднем весе.

15 июня промоутерская компания «Патриот» проведёт турнир без зрителей в Москве с главным боем вечера Харитон Агрба — Александр Подольский за звание континентального чемпиона по версии WBA в полусреднем весе. Турнир будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ».

Боксёрский поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом пройдёт 8 или 15 августа в Великобритании без зрителей, писал NEWS.ru.