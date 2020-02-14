https://static.news.ru/photo/a729a120-4f0a-11ea-8190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятеро бойцов из клуба MMA Eagles Moscow, который принадлежит действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову, осуждены в Москве на 20 месяцев. Наказание они получили за нападение в 2017 году на призёра чемпионата России по самбо Шамиля Курамагомедова.

Суд не поверил в утверждение, что бойцы и их тренер пытались убить спортсмена по заказу олигарха, сообщает Telegram-канал Mash.

Курамагомедов стал ненужным свидетелем, когда отказался от схемы по захвату торгового порта Махачкалы, считали следователи. Однако доказать в суде эту версию не удалось. Бойцы получили наказание только за причинение телесных повреждений средней тяжести.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на слова публициста Олега Кашина, который посоветовал его сыну вернуться в родное село, чтобы не позорить Россию на мировых площадках. Отец спортсмена назвал подобных людей завистниками и хейтерами.