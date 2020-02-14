Пятеро бойцов из клуба MMA Eagles Moscow, который принадлежит действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову, осуждены в Москве на 20 месяцев. Наказание они получили за нападение в 2017 году на призёра чемпионата России по самбо Шамиля Курамагомедова.
Суд не поверил в утверждение, что бойцы и их тренер пытались убить спортсмена по заказу олигарха, сообщает Telegram-канал Mash.
Курамагомедов стал ненужным свидетелем, когда отказался от схемы по захвату торгового порта Махачкалы, считали следователи. Однако доказать в суде эту версию не удалось. Бойцы получили наказание только за причинение телесных повреждений средней тяжести.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на слова публициста Олега Кашина, который посоветовал его сыну вернуться в родное село, чтобы не позорить Россию на мировых площадках. Отец спортсмена назвал подобных людей завистниками и хейтерами.
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