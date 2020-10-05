Бойца UFC посадили на 22 месяца за избиение мужчины

https://static.news.ru/photo/bc40d128-079c-11eb-bfff-fa163e074e61_660.jpg Бен Сосоли Фото: ben.sosoli/instagram.com

Австралийский тяжеловес Ultimae Fighting Champinship Бен Сосоли проведёт 22 месяца за решёткой после того, как он ударил мужчину возле бара в Мельбурне в сентябре 2019-го.

Как сообщает Australian Associated Press, Сосоли работал в баре вышибалой, когда он ударил в челюсть посетителя после того, как он дважды проник в заведение, получив отказ из-за сильного опьянения. Мужчина сломал челюсть и перенёс операцию.

Сосоли рассказал, что посетитель угрожал ему перед этим, однако судья не принял это во внимание, посчитав, что боец не должен был отвечать на провокацию. 11 месяцев из полученного срока Сосоли уже провёл в заключении.

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