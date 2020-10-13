Бой на выживание: россиянам становится тесно в UFC

В предстоящий уик-энд два российских полутяжа Максим Гришин и Гаджимурад Антигулов проведут третье в истории UFC российское дерби. Особой остроты поединку придаёт тот факт, что соперников преследует череда поражений и ещё одна неудача в октагоне может обернуться увольнением для каждого из них. У кого больше шансов выжить в российском противостоянии — в материале NEWS.ru.

От Фёдора до Ахмата

36-летний Максим Гришин на пути к UFC прошёл долгую и насыщенную карьеру. В 20 с небольшим он постигал азы ММА бок о бок с пиковым Фёдором Емельяненко и на старте карьеры чередовал победы и поражения в М-1, сильнейшем на тот момент российском промоушене. Затем искал себя в заокеанских турнирах, лигах Fight Nights и «Ахмат», попробовал силы и в Гран-при Professional Fighters League, где выбыл в первом раунде плей-офф, уступив крепкому борцу Джордану Джонсону. Однако проигрыш не стал помехой к подписанию в UFC.

maxim_grishin_officially/instagram.com

Во многом произошло это благодаря случаю. Другой выходец из М-1, польский тяжеловес Марчин Тыбура, остался без соперника, а Гришин согласился выскочить на замену даже не в своём весе. Впрочем, в тяжёлом дивизионе он выступал на заре карьеры и даже побеждал самого рейтингового на сегодня российского тяжа UFC Александра Волкова. В поединке с Тыбурой Гришин не показал своих лучших качеств, спасовав перед борцовскими качествами оппонента, но получил второй шанс уже в родной для себя категории.

Выступая в UFC, Максим остался верен клубу «Ахмат» и регулярно участвовал в его деятельности, а недавно поздравлял с днём рождения главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Гришин, как и многие выходцы из боевого самбо, одинаково уверенно чувствует себя и в стойке, и в партере, но при этом испытывает трудности с высококлассными борцами и техничными ударниками.

Полоса неудач горца

33-летний Гаджимурад Антигулов с полным правом может считаться ветераном российских ММА, как и Гришин. В его биографии также есть турниры в лиге M-1 и даже бой в организации-однодневке с оригинальным названием Dictator Fighting Championship. Собственно, там и началась его первая проигрышная серия с поединка с Абдул-Керимом Эдиловым, ныне успешно покоряющим профессиональный бокс. С 2013 по 2017 год Антигулов оставался непобеждённым и пришёл к чемпионскому поясу лиги ACB (ныне АСА).

Дебют в UFC в 2016 году получился крайне успешным. Всего за минуту с хвостиком Антигулов уничтожил бразильца Маркоса Рожериу де Лиму, а затем почти так же стремительно расправился и с датчанином Йоахимом Кристенсеном. В отличие от Гришина, который в последние годы большую часть своих поединков довёл до судейского решения, Антигулов отличается бескомпромиссной и зрелищной манерой ведения боя, но нередко идёт на неоправданный риск. Так, с яркими ударниками Ионом Куцелабой и Михалом Олексейчуком он лез зарубаться, а шотландцу Полу Крейгу проиграл в партере, попавшись на треугольник, зная, что он блестяще владеет джиу-джитсу.

Гришин — фаворит, и его могут не уволить за неудачу

С точки зрения карьерных перспектив и шансов в предстоящем поединке более возрастной Гришин смотрится предпочтительнее. Во-первых, после двух поражений на старте карьеры бойцов нередко увольняют, но всё же порой дают и третий шанс, а Хадис Ибрагимов получил даже четыре боя, хотя во всех смотрелся неважно. Для Антигулова четвёртое поражение подряд станет однозначным приговором, а потому ему придётся снова рисковать и ставить на кон всё ради победы.

Гаджимурад считается андердогом с шансами на успех около 25%, однако если ему удастся затащить Гришина в партер, исход боя может быть неожиданным. Максим предсказуемо сильнее в «ударке» и даст сопернику фору в выносливости и тактической выучке, которую сейчас модно называть бойцовским интеллектом. Он не будет форсировать ход боя и, скорее всего, предпочтёт расстреливать соперника ударами на дистанции. Оппоненты — антиподы не только в бойцовском стиле, но и в медийном плане. Общительный и открытый Гришин будет противостоять сдержанному и весьма религиозному Антигулову.

Кстати, первые два внутрироссийских противостояния прошли полную дистанцию и не отмечались зрелищностью. Но оба раза верх брали базовые борцы. Ислам Махачев в стиле своего старшего товарища Хабиба Нурмагомедова «заодеялил» Армана Царукяна, а Рустам Хабилов также за счёт партера довёл дело до победы над зрелищным, но односторонним Сергеем Хандожко.