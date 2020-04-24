Бой Фергюсона и Гейтжи назначили на 9 мая

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Турнир по смешанным единоборствам UFC 249, на котором американцы Тони Фергюсон и Джастин Гейтжи сразятся за титул временного чемпиона в лёгком весе, состоится 9 мая во Флориде.

Чемпионский бой отроет недельный турнир в городе Джексонвиле. Соревнования должны были пройти 18 апреля в Нью-Йорке, а Фергюсон планировал сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым — действующим чемпионом мира. Турнир сорвался из-за пандемии COVID-19.

Моя команда готова, и бойцы с нетерпением ждут возвращения. <...> Для обеспечения безопасности и благополучия всех лиц, которые помогают сделать эти мероприятия возможными, будут разработаны протоколы по охране здоровья и безопасности, — цитирует РИА Новости главу UFC Дэйна Уайта.

Победитель чемпионского боя станет соперником Нурмагомедова.

Как писал NEWS.ru, Фергюсон и Гейтжи сразятся на стадионе VyStar Veterans Memorial Arena.