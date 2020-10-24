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Единоборства

Боец Яковлев проиграл Альваресу болевым на руку на UFC 254

18:18, 24 октября 2020 153
Александр Яковлев Александр Яковлев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец лёгкого веса Александр Яковлев (24-10-1) проиграл в первом раунде испанцу Хоэлю Альваресу (18-2), который заставил его сдаться рычагом локтя.

Бой проходил в промежуточном весе до 72 кг, так как Альварес не вписался в лимит лёгкого веса. Яковлев после разведки попробовал перевести бой в партер, где едва не попался на коронную гильотину соперника. Вторая попытка приёма оказалась более успешной — он заставил сдаться россиянина рычагом локтя.

Как писал NEWS.ru, действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может потерпеть поражение в титульном поединке против американца Джастина Гейтжи. Такое мнение выразил экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.

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