Боец Яковлев проиграл Альваресу болевым на руку на UFC 254

https://static.news.ru/photo/69c91920-160e-11eb-9bb9-fa163e074e61_660.jpg Александр Яковлев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец лёгкого веса Александр Яковлев (24-10-1) проиграл в первом раунде испанцу Хоэлю Альваресу (18-2), который заставил его сдаться рычагом локтя.

Бой проходил в промежуточном весе до 72 кг, так как Альварес не вписался в лимит лёгкого веса. Яковлев после разведки попробовал перевести бой в партер, где едва не попался на коронную гильотину соперника. Вторая попытка приёма оказалась более успешной — он заставил сдаться россиянина рычагом локтя.

Lo finaliza!!!!! Otra sumisiÃ³n para Joel Alvarez!!! #UFC254



ESTELARES 2 PM ET / 1 PM / 3 PM / 8 PM pic.twitter.com/0iuo2iqDtl — ufcespanol (@UFCEspanol) October 24, 2020

Как писал NEWS.ru, действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может потерпеть поражение в титульном поединке против американца Джастина Гейтжи. Такое мнение выразил экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев.