Боец UFC стал объектом расистских оскорблений во время боя

Американский боец смешанных единоборств палестинского происхождения Белал Мухаммад подвергся расистским оскорблениям во время поединка с соотечественником Стивеном Томпсоном на турнире UFC Vegas 45, который прошёл 18 декабря в Лас-Вегасе. Спортсмен сказал, что пьяный фанат выкрикивал оскорбительные слова на арабском языке, пишет SCMP.

Какой-то пьяный провинциал выкрикивал расистские высказывания на арабском, — заявил Мухаммад.

По словам спортсмена, он обратился к своему оппоненту с вопросом: «Это твои болельщики [скандируют оскорбления в мой адрес]». Однако Томпсон заверил, что они не имеют к нему никакого отношения.

Поединок между Мухаммадом и Томпсоном продлился все запланированные три раунда, по окончании которых судьи единогласным решением отдали победу Белалу — 30:25, 30:26 (двое).

За свою профессиональную карьеру Мухаммад провёл 23 поединка, в 20 из которых одержал победу (пять раз — досрочно), а в трёх потерпел поражение. Последний раз он уступал Джеффу Нилу в январе 2019 года, после чего не проигрывал в семи схватках подряд.

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