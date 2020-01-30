https://static.news.ru/photo/6d70a752-4367-11ea-b99a-fa163e074e61_660.jpg Йоанна Енджейчик Фото: Joanna Jedrzejczyk | UFC/vk.com

Боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Йоанна Енджейчик показала афишу предстоящего боя с соперницей из Китая Чжан Вэйли в противогазе.

На своей странице в Instagram пятикратная чемпионка мира по тайскому боксу среди любителей опубликовала фотографию, где на заднем плане 32-летняя полька располагается в противогазе, намекая, что защищает себя от возможности заражения новым видом коронавируса. Позже она удалила пост.

На это очень жёстко отреагировала ее соперница.

Желаю вам крепкого здоровья до 7 марта. Скоро увидимся, — написала Вэйли в ответ, добавив, что шутить над подобными вещами – верный признак характера жительницы Польши.

Бой между девушками пройдёт седьмого марта. На счету Енджейчик 18 боев, из которых 15 побед, включая четыре нокаутом. Вэйли одержала 20 побед в 21 поединке, в том числе 10 нокаутом.

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