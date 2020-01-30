Боец Ultimate Fighting Championship (UFC) Йоанна Енджейчик показала афишу предстоящего боя с соперницей из Китая Чжан Вэйли в противогазе.
На своей странице в Instagram пятикратная чемпионка мира по тайскому боксу среди любителей опубликовала фотографию, где на заднем плане 32-летняя полька располагается в противогазе, намекая, что защищает себя от возможности заражения новым видом коронавируса. Позже она удалила пост.
На это очень жёстко отреагировала ее соперница.
Желаю вам крепкого здоровья до 7 марта. Скоро увидимся, — написала Вэйли в ответ, добавив, что шутить над подобными вещами – верный признак характера жительницы Польши.
Бой между девушками пройдёт седьмого марта. На счету Енджейчик 18 боев, из которых 15 побед, включая четыре нокаутом. Вэйли одержала 20 побед в 21 поединке, в том числе 10 нокаутом.
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