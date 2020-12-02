Боец UFC Оливейра: Хабиб на могиле отца поклялся больше не драться

https://static.news.ru/photo/7577b022-34a6-11eb-ac00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский непобеждённый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов ни при каких условиях не возобновит карьеру. В этом убеждён бразильский боец Чарльз Оливейра, также выступающий в UFC.

О завершении карьеры Хабиб объявил после победы над американцем Джастином Гейтжи, которая стала для него 29-й в смешанных единоборствах при нуле в графе «поражения». Обладатель уникального достижения шокировал спортивную общественность тем, что не попытается довести свой личный счёт в MMA до 30-0. Президент UFC Дана Уайт утверждает, что этого хотел бы покойный отец и тренер Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов, ушедший из жизни этим летом из-за коронавируса.

Боец, однако, объяснил, что выполняет волю матери. Она не желает, чтобы он дрался после смерти отца, и он не намерен идти наперекор её просьбе. Оливейра утверждает, что Хабиб даже поклялся на могиле отца, что не вернётся в октагон.

Конор Макгрегор много раз уходил, Пол Фелдер много раз уходил — все они уходили и возвращались. Но мы говорим о Хабибе, о его семье и о его религии. Человек сказал, что он закончил. Мне рассказывали, что он на могиле отца поклялся, что больше не будет драться. Если это правда, то пути назад нет. Если он вернётся, то нарушит слово, данное себе и своему отцу, — цитирует Оливейру Middleeasy.

Ранее в среду 2 декабря Хабиб провёл пресс-конференцию, посвящённую своему новому промоушену. Разумеется, он не избежал и темы о своём возможном возвращении. Тем более, что он собирается встречаться с Даной Уайтом, который пообещал уговорить Нурмагомедова на ещё один бой.

Как писал NEWS.ru, Хабиб не планирует возвращаться. По его словам, раз он объявил об уходе, то должен уйти. Он, впрочем, допустил, что подумает о бое, если ему предложат $100 млн — понимая, что это маловероятно.