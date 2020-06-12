Боец Шлеменко рассказал, что вытащил из реки тело утопленника

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с ним на реке Иртыш. Спортсмен вытащиг на берег тело утопленника.
Увидел труп метрах в 15-ти от берега, сплавал за ним, вытащил, — сказал Шлеменко на видео, которое он опубликовал на своей странице в Instagram.
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Он рассказал, что сейчас ждёт полицию и пожелал всем быть осторожными на воде.
Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал ДТП с участием нетрезвого актёра Михаила Ефремова в центре Москвы, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.
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