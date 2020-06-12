Боец Шлеменко рассказал, что вытащил из реки тело утопленника

https://static.news.ru/photo/44a6f1d8-ad74-11ea-ba96-fa163e074e61_660.jpg Александр Шлеменко Фото: alexandershlemenko/instagram.com

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о неприятной ситуации, которая произошла с ним на реке Иртыш. Спортсмен вытащиг на берег тело утопленника.

Увидел труп метрах в 15-ти от берега, сплавал за ним, вытащил, — сказал Шлеменко на видео, которое он опубликовал на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что сейчас ждёт полицию и пожелал всем быть осторожными на воде.

Как писал NEWS.ru, российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал ДТП с участием нетрезвого актёра Михаила Ефремова в центре Москвы, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.