Боец Пётр Ян подписал контракт на реванш со Стерлингом

Поединок намечен на 30 октября. Последний раз бойцы встречались в октагоне 7 марта на турнире UFC 259. Тогда Яна дисквалифицировали за использование запрещённого приёма — он нанёс Стерлингу удар коленом в голову. Бой остановили досрочно. Из-за дисквалификации россиянина пояс чемпиона UFC перешёл к британцу.
Ранее стало известно, что Алджемейн Стерлинг 9 июля согласился провести бой с Петром Яном 30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Он отметил, что ему нравится дата боя, но не нравится место, из-за времени, в которое нужно проводить бой. Было бы лучше снова подраться в Нью-Йорке или Лас-Вегасе, добавил Стерлинг.