Боец Пётр Ян подписал контракт на реванш со Стерлингом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян подписал контракт на реванш с британцем Алджамейном Стерлингом. Об этом он сообщил в Twitter.

Подписано соглашение о бое на UFC 267. Пора вернуть то, что принадлежит мне. На этот раз никаких игр с моей добычей не будет, — отметил россиянин.

UFC 267 bout agreement signed. Time to return whatâs mine. No games with my prey this time. — Petr âNo Mercyâ Yan (@PetrYanUFC) August 21, 2021

Поединок намечен на 30 октября. Последний раз бойцы встречались в октагоне 7 марта на турнире UFC 259. Тогда Яна дисквалифицировали за использование запрещённого приёма — он нанёс Стерлингу удар коленом в голову. Бой остановили досрочно. Из-за дисквалификации россиянина пояс чемпиона UFC перешёл к британцу.

Ранее стало известно, что Алджемейн Стерлинг 9 июля согласился провести бой с Петром Яном 30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Он отметил, что ему нравится дата боя, но не нравится место, из-за времени, в которое нужно проводить бой. Было бы лучше снова подраться в Нью-Йорке или Лас-Вегасе, добавил Стерлинг.