В первом раунд Олейник выдержал атаку соперника в стойке и перевёл бой в партер, где угрожал несколькими опасными болевыми приёмами. В концовке второго раунда Алексей завершил поединок, заставив соперника сдаться рычагом локтя. Таким образом Олейник прервал серию из двух поражений подряд.

В первом бою основного карда экс-чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис проиграл удушающим приёмом (защемление шеи) во втором раунде бразильцу Карлосу Диего Феррейре.