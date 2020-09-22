Боец MMA Лобов опубликовал фото в объятиях с певицей Зарой

Ирландский боец MMA русского происхождения Артём Лобов намекнул на роман с певицей Зарой. Он опубликовал нежное фото с артисткой в своём Instagram, сопроводив его романтической надписью.
Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради неё, — написал Лобов.
На снимке Лобов и Зара обнимаются, прощаясь на вокзале. Судя по геометке, фото сделано в Нью-Йорке.
Артём Лобов сейчас выступает в турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC. Впервые в единоборствах он попробовал себя в 21 год в Ирландии. Во время карьеры в UFC он провёл в общей сложности 30 боёв с 13 победами и 15 поражениями.
Ранее Лобов назвал условие, при котором он может вернуться в Ultimate Fighting Championship. По его словам, он заинтересован в бое с Зубайрой Тухуговым, писал NEWS.ru.
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