Боец MMA Лобов опубликовал фото в объятиях с певицей Зарой

https://static.news.ru/photo/63b82f96-fce4-11ea-9edf-fa163e074e61_660.jpg Зара и Артём Лобов Фото: zara_music/instagram.com

Ирландский боец MMA русского происхождения Артём Лобов намекнул на роман с певицей Зарой. Он опубликовал нежное фото с артисткой в своём Instagram, сопроводив его романтической надписью.

Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради неё, — написал Лобов.

На снимке Лобов и Зара обнимаются, прощаясь на вокзале. Судя по геометке, фото сделано в Нью-Йорке.

Артём Лобов сейчас выступает в турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC. Впервые в единоборствах он попробовал себя в 21 год в Ирландии. Во время карьеры в UFC он провёл в общей сложности 30 боёв с 13 победами и 15 поражениями.

Ранее Лобов назвал условие, при котором он может вернуться в Ultimate Fighting Championship. По его словам, он заинтересован в бое с Зубайрой Тухуговым, писал NEWS.ru.