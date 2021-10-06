Боец Корешков прокомментировал слова Хабилова о его слабостях

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Российский боец ММА Андрей Корешков прокомментировал выбор соперника Фёдора Емельяненко в его прощальном бою на турнире Bellator в Москве. По его мнению, легендарному бойцу будет тяжело с огромным и неудобным соперником.

Я, наверное, соглашусь с большинством, потому что для Фёдора это действительно очень рискованный поединок, так как Тимоти находится в хорошей форме. Он проиграл титул Молдавскому в довольно близком бою и...