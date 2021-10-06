Боец Корешков прокомментировал слова Хабилова о его слабостях

Российский боец Андрей Корешков, выступающий в Bellator, прокомментировал слова своего соперника Рустама Хабилова о том, что грепплинг, стиль борьбы через захваты, является его слабой стороной, и подчеркнул, но не обижается на него за критику.
Подерёмся и увидим, какие у меня слабые места против него. Но в целом я адекватно отношусь к любой критике и не буду на него обижаться за эти слова. Наверное, можно меня упрекнуть, что я не так часто прибегаю к борьбе в своих боях и предпочитаю драться в стойке. Когда есть возможность побороться в партере, я не люблю ей пользоваться, потому что привык показывать зрелищные поединки, — рассказал Корешков NEWS.ru.
Бой Корешкова и Хабилова в полусреднем весе состоится в главном карде московского турнира Bellator 23 ноября, главным событием которого станет поединок Фёдора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном.
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