Корешков: я готов жертвовать результатом ради зрелищности

Российский боец, экс-чемпион Bellator Андрей Корешков примет участие в одном из боёв основного карда первого турнира Bellator в России, украшением которого станет бой Фёдора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном. Самого Корешкова ждёт непростой поединок со стилистически неудобным соотечественником Рустамом Хабиловым, известным по выступлениям в UFC. В эксклюзивном интервью NEWS.ru Корешков рассказал о предстоящем сопернике, желании снова драться за пояс Bellator, сложном выборе Емельяненко и боях своих одноклубников Александра Шлеменко и Александра Сарнавского.

— Как проходит ваша подготовка к бою с Хабиловым?



— В целом всё проходит отлично. Тренируюсь в омской школе «Шторм» под руководством Александра Шлеменко. Здесь я обычно готовлюсь ко всем боям, поэтому работа проходит в привычном режиме. Ребята из зала «Шторм» мне хорошо помогают в спаррингах.

— Вы рады, что наконец Bellator добрался до России и вы примете участие в одном из главных боёв этого шоу?



— Конечно, я рад, что Bellator стартует в России и в первом турнире я смогу принять участие. Я уже считаю себя ветераном этой организации. Там я владел чемпионским поясом и провёл много поединков. Я выступаю там с 2012 года, так что скоро будет уже десять лет, поэтому логично, что меня пригласили.

— Рустам Хабилов — классический базовый борец, порой незрелищный, но весьма эффективный. Как относитесь к соперникам такого плана и к противостоянию стилей с борцами?



— Нормально отношусь. Оппонент очень опытный и действительно предпочитает больше бороться в стойке и на земле, но готов и в стойке подраться.

— В одном из интервью Хабилов сказал, что ваше слабое место — грепплинг. Вы с ним согласны или готовитесь его удивить?



— Подерёмся и увидим, какие у меня слабые места против него. Но в целом я адекватно отношусь к любой критике и не буду на него обижаться за эти слова. Наверное, можно меня упрекнуть, что я не так часто прибегаю к борьбе в своих боях и предпочитаю драться в стойке. Когда есть возможность побороться в партере, я не люблю ей пользоваться, потому что привык показывать зрелищные поединки. Иногда я могу пожертвовать результативностью ради зрелищности.

Андрей Корешков koreshmmarus/instagram.com

— Вы следите за ситуацией в дивизионе? Есть амбиции вернуть себе чемпионский пояс?



— Конечно, я слежу за ситуацией и амбиции у меня есть. Я хотел бы попробовать подраться за титул, но нужно эту возможность заслужить. Определённый шаг на пути к этой цели — это бой с Рустамом Хабиловым.

— Вы видели бой Дугласа Лимы с Майклом Пейджем? Согласны с судейским решением в пользу британца?



— Да, я смотрел этот поединок. На мой взгляд, Дуглас с минимальным преимуществом выиграл этот бой, но британцу просто подарили победу судьи. Возможно, сыграл свою роль фактор домашнего судейства.

— Многие считают, что Фёдору Емельяненко не стоило в столь солидном возрасте выходить против топового тяжеловеса Тимоти Джонсона. А как вы оцениваете его шансы в главном бою турнира?



— Я, наверное, соглашусь с большинством, потому что для Фёдора это действительно очень рискованный поединок, так как Тимоти находится в хорошей форме. Он проиграл титул Молдавскому в довольно близком бою и до этого победил двух топов: Шейка Конго и Мэтта Митриона (нокаутом). Джонсон слишком жёсткий боец для последнего боя Фёдора. Но, наверное, Фёдор не выбирал. Ему его предложили, а он сразу согласился.

— В интервью он сказал, что даже, наоборот, сам выбрал его, потому что он в хорошей форме, и отказался от предложенных соперников после поражений в последних боях.



— Возможно, это действительно желание Фёдора. Он вправе поступать так, как считает нужным, но бой однозначно будет для него очень тяжёлым, так как соперник очень неудобный, нестандартный и огромный.

Андрей Корешков koreshmmarus/instagram.com

— Александр Шлеменко готовится вместе с вами к бою с Артуром Гусейновым. Насколько это сложный для него вызов?



— Александр, как всегда, в хорошей форме. Можно сказать, что он тренируется круглосуточно, потому что у него не бывает праздников и каких-то поводов отдыхать. Он всегда поддерживает форму, поэтому когда представилась возможность выступить, он с удовольствием ей воспользовался. Думаю, мы увидим яркий и зрелищный бой двух ударников. Их стили чем-то схожи. Также этот бой, по мнению многих бойцов, должен был состояться гораздо раньше, но организовать его удалось только сейчас.

— Другой ваш товарищ по команде, Александр Сарнавский, одержал недавно важную победу над Рашидом Магомедовым и стал претендентом на пояс АСА в лёгком весе. Как оцените его перспективы в реванше с Абдул-Азизом Абдулвахабовым?



— Александр — настоящий молодец, потому что выиграл у сильного и опытного соперника в тяжёлом бою, который долгое время был топовым бойцом полусреднего и лёгкого дивизиона и провёл много поединков за океаном. Этой победой Александр заработал право стать претендентом на титульный поединок. Если всё сложится удачно, он снова подерётся с Абдулвахабовым. У Сарнавского хорошие с ним шансы, потому что в прошлом бою он показал конкурентный поединок и даже отправил своего соперника в нокдаун. В предстоящем бою у него будут хорошие шансы, чтобы забрать пояс себе.

— 23 ноября что ждать болельщикам, которые решат посетить «ВТБ Арену», от вашего поединка?



— Я заверяю всех болельщиков, что никто во время нашего боя скучать не будет. Он будет очень ярким и зрелищным, а я постараюсь во всей красе показать себя и закатить хорошую рубку.