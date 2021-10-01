Пэйдж взял реванш у Лимы в главном бою Bellator в Лондоне

В столице Англии прошёл турнир по ММА компании Bellator. В главном бою вечера британский полусредневес Майкл Пейдж (20-1) победил раздельным решением судей бразильца Дугласа Лиму (32-10) и взял реванш за поражение нокаутом в 2019 году.

Значительную часть поединка Лима контролировал за счёт борьбы и тейкдаунов, которые ему удавались в первом и третьем раундах, однако в стойке смотрелся слабее своего оппонента. Пейдж дважды отправлял бразильца в нокдаун коронными ударами с правой и выиграл большинство разменов в стойке. Все судьи оценили этот поединок со счётом 29:28, но двое из них отдали предпочтение Пейджу, а один — Лиме.

Лима потерпел третье поражение кряду, а Пейдж одержал шестую победу и при этом стал основным претендентом на бой за принадлежащий украинцу Ярославу Амосову чемпионский титул.

В соглавном поединке вечера в полулёгком весе у женщин британка Леа Маккурт победила единогласным решением судей американку Джессику Боргу.

Как сообщалось ранее, в Сан-Хосе завершился турнир Bellator 266, в главном бою которого американский полутяж Фил Дэвис победил по очкам кубинца Йоэля Ромеро.