Шторм в тихой гавани: почему Шлеменко так и не сразится с лучшими бойцами

В последние дни появилось две громкие новости о российских бойцах среднего веса. Экс-чемпион АСВ Альберт Дураев победил на шоу Дэйны Уайта «Претендент» и подписал контракт с UFC, а один из самых популярных российских бойцов Александр Шлеменко объявил о бое с другим ветераном, Артуром Гусейновым на турнире лиги Eagle FC. Рассказываем, почему это стало большим разочарованием для фанатов.

Шлеменко не будет на Bellator в России

Несмотря на отсутствие боёв с топовыми соперниками уже на протяжении нескольких лет, Александр Шлеменко остаётся одним из самых популярных российских бойцов. Это происходит во многом благодаря его активной гражданской позиции, активности в СМИ и готовности по любой актуальной теме высказать интересное и временами нестандартное мнение. С ним можно соглашаться и спорить, любить и ненавидеть, но сложно отрицать наличие харизмы, которая помогает ему и в ринге побеждать на характере.

Когда Bellator объявил о проведении 23 октября турнира в Москве, который возглавит, возможно, прощальный бой Фёдора Емельяненко, фамилия Шлеменко всплыла одной из первых среди возможных участников. Американский промоушен действительно собрал под своими знамёнами серьёзный состав россиян и вернул в свою клетку даже не дравшегося два года Минакова. Так почему бы не вспомнить об одном из своих ярких чемпионов в прошлом? Возможно, такие разговоры и велись, но в итоге в турнире примет участие лишь самый успешный из учеников Александра Андрей Корешков.

Андрей Корешков koreshmmarus/instagram.com

Сам Шлеменко вместо этого выступит в лиге Eagle FC в Сочи 17 октября, где его соперником станет Артур Гусейнов, однако это не самый лучший выбор. Во-первых, Хабиб Нурмагомедов пока проявляет себя как рачительный хозяин, который делает ставку на развитие молодых талантов, нежели на организацию громких и денежных боёв, поэтому вряд ли Шлеменко получит за это баснословные деньги. Во-вторых, бой с другим ярким ударником Гусейновым был бы интересен лет 10–12 назад, когда тот гремел в М-1, а Александр — в Bellator, а сейчас, в 37 лет оба бойца миновали свой пик.

В UFC Шторм никому не интересен

После ухода из Bellator на серии из трёх поражений Шлеменко много и часто говорил о переговорах с UFC, но финальная точка в них поставлена не была. Боец действительно поправил свой послужной список выступлениями на родине, выиграл четыре из пяти боёв, но не сильно впечатлил относительно уровня средней оппозиции. В то же время в одном из интервью он сравнил средний дивизион UFC с болотом и сказал, что только он может его оживить. Эти смелые заявления сильно зацепили чеченских бойцов Гамзата Чимаева и Альберта Дураева, которые вступили со Штормом в словесную перепалку.

При этом сейчас в ростере UFC хватает российских бойцов. Кроме того визовые трудности создают проблемы их выступлениям в Америке. В связи с этим приходится прилагать немало усилий, чтобы туда пробиться. Тот же Дураев ждал своего шанса три года и, несмотря на два титула в АСВ, согласился выступить в шоу «Претендент», где блестяще использовал свой шанс. Можно, конечно, посетовать, что с менеджером Алексеем Жернаковым пробиться в UFC куда сложнее, чем если твои дела ведут Али Абдель-Азиз или Ризван Магомедов, но при этом Шлеменко и сам не готов прилагать все усилия для этого и начинать там карьеру с базовых гонораров.

Александр Шлеменко(слева) Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

О том, насколько его считают звездой в Америке и готовы предложить что-то стоящее, лучше всех ответил Дэйна Уайт, который на вопрос от российского журналиста на пресс-конференции о Шлеменко ответил: «А кто это такой?» В действительности боями с заштатными бразильцами и ветеранами ММА место в октагоне при нынешней конкуренции не завоюешь, но и Шлеменко глупо осуждать за то, что в 37 лет предпочитает более лёгкие деньги в России сражениям за место под солнцем в США.

Бои на локальных российских шоу и уход в политику

Скорее всего, выступать в ММА Александру Шлеменко осталось не так долго. Он ещё может два-три года сражаться на довольно высоком уровне в России, где фанатам по-прежнему интересны его потенциальные противостояния с Минеевым или Исмаиловым. Однако уже по последним боям заметно, что функционально он не дотягивает до своего пикового уровня в Bellator, а большинство побед одерживает на опыте и феноменальной воле к победе.

В то же время есть масса сфер, в которых он мог бы преуспеть после завершения карьеры бойца. Шлеменко уже довольно успешно реализовал себя как тренер, недавно дебютировал и в роли организатора турнира и даже рассматривается на должность советника президента Союза ММА России. Кроме того, его активная гражданская позиция позволяет ему принять участие и в политике, как на региональном, так и на федеральном уровне, однако в канун думских выборов боец не демонстрировал публичную поддержку ни одной из политических партий.