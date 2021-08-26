Король треш-тока: почему Bellator должен подписать Магу Исмаилова

23 октября Bellator проведёт первый турнир в России, который возглавит поединок легендарного Фёдора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном. Скорее всего, он станет для 45-летнего Последнего Императора финальным в карьере, однако Bellator имеет долгосрочные планы по проведению в России регулярных турниров, но им потребуется новая яркая звезда, чтобы эти турниры продавать. В России она давно есть.

Меньше спорта, больше хайпа

Конечно, в нынешнем ростере Bellator хватает ярких бойцов. Это и действующие чемпионы организации Вадим Немков и Валентин Молдавский, бывшие чемпионы Виталий Минаков и Андрей Корешков и один из лучших российских средневесов Анатолий Токов. Однако ученики Фёдора Емельяненко и Александра Шлеменко к треш-току и ярким перформансам не склонны в силу воспитания, а Минаков уже строит свою политическую карьеру.

Кроме того, в России шоу-составляющая важна даже больше, чем в Америке. Если там бойца могут ценить за яркие и крутые бои, то у нас важно представление. Хабиб Нурмагомедов стал настоящей звездой только после словесной битвы с Конором Макгрегором, Александр Емельяненко, даже растеряв в загулах форму, остаётся интересен публике (но его ни одна мировая компания не подпишет по медицинским причинам), а звёзды так называемого поп-ММА у нас известнее по-настоящему мастеровитых бойцов.

Сочетающий оба фактора Пётр Ян бьётся за титул в UFC, и сманить его у конкурентов никак не получится. Однако в России есть звезда, уже не нуждающаяся в раскрутке. «Самая стреляющая папаха России», как назвал себя Магомед Исмаилов, уже давно самый популярный боец, выступающий в России. Его поединки с Владимиром Минеевым, Вячеславом Василевским, Иваном Штырковым и, конечно, Александром Емельяненко стали блокбастерами, претендующими на бой года в России, а его участие обеспечит аншлаг на любой арене Москвы, Санкт-Петербурга или Сочи.

Как обойти трудности

Ни для кого не секрет, что Исмаилов — боец достаточно дорогой и его выступление будет стоить не меньше $200 тыс., но эта игра стоит свеч. Кроме того, он не будет драться с земляками из Дагестана, вряд ли подпишет эксклюзивный контракт и скорее всего не будет заинтересован в гонке за титулом в среднем весе, однако для Bellator это не должно стать проблемой. Если проводить в России по паре турниров в год, то Исмаилову можно и не выезжать в Америку.

Такие примеры домашних звёзд у компании Скотта Кокера есть давно. Так, в Англии зажигают Майкл Пейдж и Пол Дэйли, Алессио Сакара годами продавал турниры в Италии, а в Венгрии дрался местный герой Адам Борич. Не будет проблем и найти соперников Исмаилову. Во-первых, можно пригласить кого-то из известных заокеанских бойцов, того же Йоэля Ромеро, о поединке с которым Магомед мечтает давно. Во-вторых, на ближайшем турнире в Москве будут драться Анатолий Токов и Александр Шлеменко, каждый из которых будет интересен в качестве возможного соперника Лысого Хищника.

Ещё одно условие — эксклюзивный контракт, на который Мага может не согласиться, также не станет препятствием. Bellator допускает выступление бойцов из других регионов в местных промоушенах, если их графики не пересекаются. Это могут подтвердить и Шлеменко, и Корешков, и Минаков, и Сергей Харитонов. Исмаилов вполне мог бы провести в американской организации пару лет и при выгодном предложении выступить и на другой площадке. К тому же, он сам говорил, что намерен выступать ещё два-три года, после чего завершить карьеру.

Трилогия с Минеевым

Пока говорить о потенциальном сотрудничестве рано, так как Bellator занят организацией мощного московского турнира, который обещает очень яркий кард и активное участие бойцов команд Емельяненко и Нурмагомедова, а Исмаилов готовится к поединку с Владимиром Минеевым. Их противостояние состоится 1 октября в рамках турнира компании FIGHT NIGHTS на «ЦСКА Арене».

Первый поединок этих бойцов прошёл в этой же компании в октябре 2018 года и тогда завершился вничью, хотя Минеев забрал раунды с третьего по пятый. Реванш также будет пятираундовым, а на кону будет стоять принадлежащий Владимиру титул. Однако фаворитом боя является Исмаилов, который, в отличии от дравшегося с ноунеймами Минеева, провёл несколько боёв с серьёзными соперниками в ACA и из всех вышел победителем. Камил Гаджиев уже говорил, что намерен превратить это противостояние в трилогию, особенно если второй бой получится не хуже первого. Вот эти планы являются пока самым серьёзным препятствием на пути Исмаилова в Bellator.