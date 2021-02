Bellator организует Гран-при в полутяжёлом весе с участием Немкова

9 апреля состоятся два первых четвертьфинала: Райан Бейдер (США) — Лиото Мачида (Бразилия) и Кори Андерсон (США) — Довлетжан Ягшимурадов (Таджикистан).

16 апреля Вадим Немков проведёт защиту своего титула против американца Фила Дэвиса, а в случае успеха в июльском полуфинале сразится с победителем боя между американцем Энтони Джонсоном и кубинцем Йоэлем Ромеро.