Bellator организует Гран-при в полутяжёлом весе с участием Немкова

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Американская компания Bellator объявила о проведении Гран-при в полутяжёлом весе с участием восьми сильнейших бойцов организации, включая действующего чемпиона Вадима Немкова. Турнир стартует в апреле, а завершиться должен в октябре. При этом он будет показан на популярном телеканале Showtime.

9 апреля состоятся два первых четвертьфинала: Райан Бейдер (США) — Лиото Мачида (Бразилия) и Кори Андерсон (США) — Довлетжан Ягшимурадов (Таджикистан).

16 апреля Вадим Немков проведёт защиту своего титула против американца Фила Дэвиса, а в случае успеха в июльском полуфинале сразится с победителем боя между американцем Энтони Джонсоном и кубинцем Йоэлем Ромеро.

Here is a graphic of the @BellatorMMA light heavyweight grand prix brackets for the opening round with event dates. https://t.co/WPQFolxK6I pic.twitter.com/rbVFDBTy98 — MMAFighting.com (@MMAFighting) February 9, 2021

Как писал NEWS.ru, российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе и владелец промоушена Eagle FC Хабиб Нурмагомедов заявил об идее организовать бой между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым в своей лиге.