Камил Гаджиев назвал дату реванша Исмаилов — Минеев

https://static.news.ru/photo/64a33ce6-920a-11eb-9905-96000091f725_660.jpg Фото: Камил Гаджиев/facebook.com

Бой-реванш между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым пройдёт 1 октября. Об этом сообщил президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев YouTube-каналу FNG TV.

1 октября мы проведём бой Минеев — Исмаилов. Если все будут живы и здоровы, хотим провести этот бой 1 октября. Все заряжены для этого. Бумага подписана обоими — лежит у меня дома. Не стал оставлять такой ценный документ в офисе, — сказал Гаджиев.

Промоутер добавил, что проблемы были из-за того, что Мага не хотел боя, но не из-за денег, а из-за желания поговорить с руководителями промоушена ACA. Сейчас он это сделал и готов проводить бой.

Первый бой Исмаилов и Минеев провели в 2018 году. Поединок продлился пять раундов и завершился ничьей.

В феврале cтали известны гонорары Исмаилова и Минеева в реванше, о чём писал NEWS.ru.

24 декабря 2020 года Минеев и Исмаилов устроили драку на шоу AMC Fight Nights: Winter Cup в Москве.