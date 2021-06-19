Исмаилов назвал число цифр в гонораре за бой с Минеевым

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Российский боец ММА Магомед Исмаилов намекнул на сумму, которую он заработает за бой-реванш с соотечественником Владимиром Минеевым, назвав количество цифр в гонораре. Его слова приводит ТАСС .

Там нормальное количество цифр. Если бы я озвучил свой гонорар, Минеев не захотел бы драться за ту сумму, которая у него есть. У нас восемь цифр, это точно, — рассказал Исмаилов.

Первый бой этих соперников прошёл в октябре 2018 года, и по итогам пяти раундов судьи не смогли выявить победителя. Реванш состоится в рамках турнира промоутерской компании FIGHT NIGHTS 1 октября 2021 года.

Как сообщалось ранее, российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов подшутил над бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором после обращения того к Хабибу Нурмагомедову, опубликовав соответствующий ролик в Instagram.