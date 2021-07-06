Минеев ответил на вопрос об уличной драке с Исмаиловым

Российский боец ММА Владимир Минеев ответил на вопрос, стал бы он драться со своим предстоящим оппонентом Магомедом Исмаиловым на улице. Развёрнутый ответ боец опубликовал на своей странице в Instagram.

Я против драк на улице, хотя раньше дрался. Все конфликты бойцов перед боем это элемент шоу, хотя, на мой взгляд, Магомед уже заигрался в шоу. Не шоу только то, что в клетке: там мы настоящие. Если драться, то за нуждающегося, за справедливость, за то, чтобы остановить зло, но не за гордыню. Не стоит прикрывать словом «честь» своё дурное воспитание, амбиции и желание почесать кулаки, — написал Минеев.

Также боец призвал подписчиков развивать не только мышцы, но и читать книги, общаться с умными людьми, что позволит просчитывать ситуации наперёд, так как лучший бой — это тот, которого не было, а лучшее оружие — это правда и мыслящая голова.

Первый поединок Минеева и Исмаилова завершился вничью в октябре 2018-го. Реванш пройдёт в Москве 1 октября 2021 года на турнире компании Fight Nights.

Как сообщалось ранее, российский боец ММА Магомед Исмаилов намекнул на сумму, которую он заработает за бой-реванш с соотечественником Владимиром Минеевым, назвав количество цифр в гонораре.