Хабиб сделал Шлеменко предложение, от которого невозможно отказаться
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
09:41, 09 сентября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российский боец в стиле ММА Александр Шлеменко рассказал о предложении от Хабиба Нурмагомедова, от которого невозможно отказаться, комментируя свой предстоящий поединок с Артуром Гусейновым. Об этом он сообщил в интервью для YouTube-канала Александра Лютикова.
Хабиб, в отличие от всех других, сделал такое предложение, от которого я не могу отказаться. Во-первых, оно было сделано с большим уважением, что тоже всегда можно оценить правильно, и, во-вторых, от таких предложений не отказываются, — признался Шлеменко.
Этими словами он прокомментировал свой поединок с Артуром Гусейновым для лиги Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову. Он подчеркнул, что «Орлу» (кличка Нурмагомедова) удалось заинтересовать его не деньгами, а грамотно подобранными аргументами в пользу его выступления.
37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 60 побед и всего 13 поражений, в активе его соперника Гусейнова 26 побед, 1 ничья и 10 поражений.
Ранее Шлеменко высмеял контракт Моргенштерна с бойцовским промоушеном.