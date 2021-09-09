Хабиб сделал Шлеменко предложение, от которого невозможно отказаться

Российский боец в стиле ММА Александр Шлеменко рассказал о предложении от Хабиба Нурмагомедова, от которого невозможно отказаться, комментируя свой предстоящий поединок с Артуром Гусейновым. Об этом он сообщил в интервью для YouTube-канала Александра Лютикова.

Хабиб, в отличие от всех других, сделал такое предложение, от которого я не могу отказаться. Во-первых, оно было сделано с большим уважением, что тоже всегда можно оценить правильно, и, во-вторых, от таких предложений не отказываются, — признался Шлеменко.

Этими словами он прокомментировал свой поединок с Артуром Гусейновым для лиги Eagle FC, принадлежащей Хабибу Нурмагомедову. Он подчеркнул, что «Орлу» (кличка Нурмагомедова) удалось заинтересовать его не деньгами, а грамотно подобранными аргументами в пользу его выступления.

37-летний Шлеменко за свою карьеру одержал 60 побед и всего 13 поражений, в активе его соперника Гусейнова 26 побед, 1 ничья и 10 поражений.

Ранее Шлеменко высмеял контракт Моргенштерна с бойцовским промоушеном.

