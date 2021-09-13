Джонсон рассказал, как победит Фёдора Емельяненко

Американский боец Тимоти Джонсон рассказал, как собирается победить легендарного россиянина Фёдора Емельяненко на турнире Bellator 269, который пройдёт в Москве 23 октября. Его слова приводит издание BJPenn.com .

После боя с Валентином Молдавским я позвонил своему агенту с просьбой добавить моё имя в список возможных соперников Фёдора. Время шло, и я стал рассматривать другие варианты для следующего боя, но агент позвонил мне и сказал, что Фёдор выбрал меня. Думаю, первый раунд мы проведём в разведке, а во втором я нокаутирую Фёдора, — сказал Джонсон.

Также боец отметил, что был так счастлив, получив этот бой, словно выиграл в лотерею. Бой Емельяненко и Джонсона станет главным событием первого турнира Bellator в РФ, на котором выступят многие российские бойцы.

Как сообщалось ранее, Александр Емельяненко снова нелицеприятно высказался о брате. Он заявил, что мог бы подраться с Фёдором и побить его, а статус величайшего тяжеловеса в истории — просто удачное попадание в колею.