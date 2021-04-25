Блогер Джейк Пол рассказал о стычке с легендой UFC Кормье

https://static.news.ru/photo/57bb521a-a679-11eb-af6d-96000091f725_660.jpg Джейк Пол Фото: jakepaul/instagram.com

Боксёр и YouTube-блогер Джейк Пол прокомментировал конфликт во время турнира UFC 261 с комментатором организации и экс-чемпионом в двух весовых категориях Даниэлем Кормье.

Он подошёл ко мне и стал говорить, чтобы я держал рот на замке и не произносил его имя. Я ответил, что он первый стал говорить обо мне и произнёс моё имя на ничтожном подкасте Ариэля Хельвани. Я предложил ему устроить бой. Он на самом деле мелкий, и я смотрел на него сверху вниз, — сказал Пол в своём Instagram.

В ходе турнира UFC 261 в Джексонвилле Джейк Пол и Даниэль Кормье устроили перепалку на повышенных тонах на арене, но секьюрити не позволили разгореться конфликту. Первым разговор начал Кормье, работавший на турнире комментатором.

Как сообщалось ранее, экс-чемпион UFC Крис Уэйдман перенёс операцию после перелома ноги в бою с ямайцем Юрайей Холлом на турнире UFC 261 в Джексонвилле.