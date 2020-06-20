Блейдс завалял Волкова до победы на UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/bc2905a8-b36d-11ea-bdd9-fa163e074e61_660.jpg Александр Волков Фото: volkov_alex/instagram.com

Российский тяжеловес Александр Волков (31-8) потерпел поражение в главном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе от американца Кёртиса Блейдса (14-2).

Для перевода в партер соперника амплитудным броском Блейдсу хватило семи секунд. Навыков Александра в партере хватало, чтобы не получить серьёзного ущерба, но было явно не достаточно, чтобы изменить рисунок боя. Блейдс, как и ожидалось, продолжил бросать его без проблем. Блейдс пошёл в размен ударами во втором раунде, а затем провёл фирменный тейкдаун, не давая Волкову долго работать на своей сильной стороне. У Волкова оставалась надежда на перелом во второй половине поединка, когда американец устанет.

Однако тот продолжил переводить россиянина в партер, доведя число тейкдаунов до двузначного. У Волкова прошёл встречный апперкот, но и сам он начал уставать и не всегда мог удержаться на ногах после проходов американца. Волков удивил переводом в партер на последних секундах четвёртого раунда, а перед этим разбил Блейдсу лицо. Заключительный раунд прошёл под диктовку Волкова в стойке, но этого оказалось недостаточно для победы. По итогам пяти раундов судьи отдали победу американцу со счётом 49:46, 48:46 и 48:47.

Как сообщал NEWS.ru, в соглавном бою вечера турнира UFC в Лас-Вегасе в полулёгком весе американец Джош Эмметт победил по очкам своего соотечественника Шейна Бургоса.