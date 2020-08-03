Батыргазиев узнал соперника во втором профессиональном бою

https://static.news.ru/photo/a5b027ee-d595-11ea-b818-fa163e074e61_660.jpg Альберт Батыргазиев Фото: alba_boxing/instagram.com

Трёхкратный чемпион России, чемпион Азии по версии WBA российский боксёр Альберт Батыргазиев 15 августа в Сочи проведёт бой с киргизом Эржаном Тургумбековым.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, бой пройдёт в андеркарде боксёрского шоу, который возглавит бой топовых боксёров первого тяжёлого веса Алексея Папина и Руслана Файфера. Также на турнире выступит начинающий профессионал Харитон Агрба.

Батыргазиев и Агрба планируют совмещать выступления на профессиональном ринге с карьерой в олимпийском боксе.

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