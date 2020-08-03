Единоборства

Батыргазиев узнал соперника во втором профессиональном бою

17:12, 03 августа 2020
Альберт Батыргазиев Альберт Батыргазиев Фото: alba_boxing/instagram.com

Трёхкратный чемпион России, чемпион Азии по версии WBA российский боксёр Альберт Батыргазиев 15 августа в Сочи проведёт бой с киргизом Эржаном Тургумбековым.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, бой пройдёт в андеркарде боксёрского шоу, который возглавит бой топовых боксёров первого тяжёлого веса Алексея Папина и Руслана Файфера. Также на турнире выступит начинающий профессионал Харитон Агрба.

Батыргазиев и Агрба планируют совмещать выступления на профессиональном ринге с карьерой в олимпийском боксе.

Как писал NEWS.ru, бой Емельяненко — Исмаилов посмотрели более 7,5 миллиона зрителей.

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