Багаутинов вышел в полуфинал Гран-при BRAVE

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Экс-претендент на титул чемпиона UFC россиянин Али Багаутинов (21-7) победил другого ветерана октагона американца Дастина Ортиса единогласным решением судей на турнире BRAVE 50 в Бахрейне и вышел в полуфинал Гран-при в легчайшем весе, где встретится с американцем Хосе Торресом (19-9).

Другой полуфинал Гран-при состоялся в этот же вечер. Россиянин Велимурад Алхасов победил экс-чемпиона Bellator, американца Зака Маковски раздельным решением судей по итогам трёх раундов.

В главном бою вечера иорданец Жарра Хуссейн Аль-Силави победил техническим нокаутом во втором раунде австрийца Исмаила Наурдиева и отстоял титул чемпиона BRAVE во втором полусреднем весе. Аль-Салави вывел соперника из строя, отбив его ногу лоу-киками.

Как сообщал NEWS.ru, в Краснодаре прошёл вечер бокса, организованный промоутерской компанией Григория Дрозда Angels A. В главном бою вечера российский тяжеловес Арслан Яллыев победил техническим нокаутом в восьмом раунде аргентинца Виктора Эмило Рамиреса и завоевал интерконтинентальный титул WBA.