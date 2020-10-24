Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC в Абу-Даби

https://static.news.ru/photo/6b7d1e24-1627-11eb-8120-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев (15-1) нокаутировал в первом раунде молдаванина Иона Куцелабу (15-6) на турнире UFC в Абу-Даби.

Эти соперники уже встречались в феврале, когда рефери слишком рано остановил поединок, присудив победу техническим нокаутом Анкалаеву. Результат остался в силе, но руководство UFC назначило реванш, который по разным причинам срывался четырежды.

Бойцы первый раунд провели в разменах в стойке, где Анкалаев владел инициативой, работая на отходе, а Куцелаба опасно огрызался. В концовке первого раунда молдаванин пропустил тяжелейший удар навстречу, а затем Анкалаев жёстко добил его на настиле.

Хотел поставить точку в этом бою, я сделал свою работу, обрадовал своих тренеров. Чувствовал, что он медленнее меня, и поймал его на встречном движении. Реванш был мне интересен самому, чтобы все увидели результат, — рассказал Анкалаев после боя.

Как сообщал NEWS.ru, боец из Грузии Лиана Джоджуа проиграла техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы носа американке Миранде Маверик на турнире UFC в Абу-Даби.