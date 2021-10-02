16+

Рубрики

Медиа

Архив

Единоборства

Американский боец UFC Фергюсон пообещал скорую встречу с Махачевым

15:25, 03 октября 2021
Американский боец UFC Фергюсон пообещал скорую встречу с Махачевым Тони Фергюсон Фото: tonyfergusonxt/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) намекнул о возможном поединке с россиянином Исламом Махачевым. Своими мыслями боец поделился на странице в Instagram.

Скоро увидимся. С тобой и твоим жиртрестом, — напиал Фергюсон.

У американского бойца на данный момент серия из трёх поражений подряд. Махачев 30 октября в Абу-Даби на UFC 267 проведет бой против Дэна Хукера.

Ранее сообщалось, что австралийский боец UFC Дэн Хукер, который согласился выйти на коротком уведомлении на поединок против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 267 в Абу-Даби, заявил, что рассчитывает получить титульный бой в случае победы над другом Хабиба Нурмагомедова. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео