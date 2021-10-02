Американский боец UFC Фергюсон пообещал скорую встречу с Махачевым

Читайте нас в Google Новости

Легковес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) намекнул о возможном поединке с россиянином Исламом Махачевым. Своими мыслями боец поделился на странице в Instagram.

Скоро увидимся. С тобой и твоим жиртрестом, — напиал Фергюсон.

У американского бойца на данный момент серия из трёх поражений подряд. Махачев 30 октября в Абу-Даби на UFC 267 проведет бой против Дэна Хукера.

Ранее сообщалось, что австралийский боец UFC Дэн Хукер, который согласился выйти на коротком уведомлении на поединок против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 267 в Абу-Даби, заявил, что рассчитывает получить титульный бой в случае победы над другом Хабиба Нурмагомедова.