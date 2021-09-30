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Соперник Махачева рассказал, что ждёт от боя с ним

12:19, 01 октября 2021
Соперник Махачева рассказал, что ждёт от боя с ним Дэн Хукер Фото: danhangman/instagram.com
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Австралийский боец UFC Дэн Хукер, который согласился выйти на коротком уведомлении на поединок против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 267 в Абу-Даби, заявил, что рассчитывает получить титульный бой в случае победы над другом Хабиба Нурмагомедова. Слова бойца приводит ESPN. Поединок пройдёт 30 октября.

Чувствую, что эта победа даст мне титульный шанс. Его (Махачева. — NEWS.ru) пытаются вывести на титульный бой, который станет моим, если я его побью. У меня такие же ощущения, как были в поединке с Майклом Чендлером, когда он вышел на титульный бой, — рассказал Хукер.

Cоперником Махачева должен был стать экс-чемпион UFC бразилец Рафаэл дос Анжос, но он выбыл из поединка, поэтому замену подыскивали в экстренном порядке.

Ранее стало известно, что Анжос выбыл из-за травмы из турнира UFC 267.

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