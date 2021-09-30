Соперник Махачева рассказал, что ждёт от боя с ним
Александр Круглов
Александр Круглов
12:19, 01 октября 2021
Дэн ХукерФото: danhangman/instagram.com
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Австралийский боец UFC Дэн Хукер, который согласился выйти на коротком уведомлении на поединок против россиянина Ислама Махачева на турнире UFC 267 в Абу-Даби, заявил, что рассчитывает получить титульный бой в случае победы над другом Хабиба Нурмагомедова. Слова бойца приводит ESPN. Поединок пройдёт 30 октября.
Чувствую, что эта победа даст мне титульный шанс. Его (Махачева.— NEWS.ru) пытаются вывести на титульный бой, который станет моим, если я его побью. У меня такие же ощущения, как были в поединке с Майклом Чендлером, когда он вышел на титульный бой, — рассказал Хукер.
Cоперником Махачева должен был стать экс-чемпион UFC бразилец Рафаэл дос Анжос, но он выбыл из поединка, поэтому замену подыскивали в экстренном порядке.
Ранее стало известно, что Анжос выбыл из-за травмы из турнира UFC 267.