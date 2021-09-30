Соперник Махачева рассказал, что ждёт от боя с ним

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Представляющая Перу боец UFC Антонина Шевченко рассказала о желании стать профессиональным пилотом после завершения карьеры. Для этого она окончила лётные курсы, получила коммерческую лицензию и сейчас управляет личным самолётом в свободное от тренировок время.

Я очень давно хотела этого, с самого детства. Мой дедушка служил в авиационных войсках, но был не пилотом, а механиком радиолокационных станций. В Америке очень сильно развита малая авиация, как...