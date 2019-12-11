Российский боксёр Михаил Алоян победил по очкам панамца Ронала Батисту и завоевал титул WBA Gold в втором наилегчайшем весе. Поединок стал главным событием турнира промоутерской компании «Патриот» в Кемерово.
По итогам 12 раундов Алоян имел заметное преимущество и одержал победу на всех судейских записках со счётом 119:108 (двое) и 117:110.
Миша тактически отбоксировал грамотно, показал хорошую функциональную подготовку, использовал свои сильные стороны. Зрителю могло показаться, что победа далась легко. Сейчас мы будем согласовывать с нашей промоутерской компанией «Патриот» дальнейшие действия и будем пытаться выйти на поединок уже за звание полноценного чемпиона мира, — приводит слова тренера Алояна Эдуарда Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.
Как сообщал News.ru, Фёдор Чудинов назвал предстоящий поединок против француза Хассана Н'Дам Н'Жикама одним из самых серьёзных испытаний в своей карьере.
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