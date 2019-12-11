https://static.news.ru/photo/66465e5e-1b85-11ea-96a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Алоян/facebook.com

Российский боксёр Михаил Алоян победил по очкам панамца Ронала Батисту и завоевал титул WBA Gold в втором наилегчайшем весе. Поединок стал главным событием турнира промоутерской компании «Патриот» в Кемерово.

По итогам 12 раундов Алоян имел заметное преимущество и одержал победу на всех судейских записках со счётом 119:108 (двое) и 117:110.

Миша тактически отбоксировал грамотно, показал хорошую функциональную подготовку, использовал свои сильные стороны. Зрителю могло показаться, что победа далась легко. Сейчас мы будем согласовывать с нашей промоутерской компанией «Патриот» дальнейшие действия и будем пытаться выйти на поединок уже за звание полноценного чемпиона мира, — приводит слова тренера Алояна Эдуарда Кравцова пресс-служба Федерации бокса России.

Как сообщал News.ru, Фёдор Чудинов назвал предстоящий поединок против француза Хассана Н'Дам Н'Жикама одним из самых серьёзных испытаний в своей карьере.