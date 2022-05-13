Алексей Тищенко заявил, что провёдет в Омске выставочный бой Алексей Тищенко: проведу выставочный бой 27 мая

Алексей Тищенко / Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко подтвердил NEWS.ru информацию о предстоящем поединке, который запланирован на 27 мая и должен состояться в Омске. Однако 37-летний боксёр уточнил, что бой будет считаться выставочным, поэтому его нельзя назвать дебютом в профессиональном боксе.

Это будет выставочный бой в категории до 63,5 кг, — сообщил Тищенко.

Как сообщалось ранее, соперником Алексея стал 42-летний венесуэлец Нехомар Сермено.

Тищенко завершил карьеру боксёра в возрасте 26 лет после тяжёлой травмы шейного отдела позвоночника. К этому времени Тищенко два раза выиграл Олимпийские игры, а также по одному разу стал чемпионом мира и Европы.

Нехомар Сермено одержал на профессиональном ринге 27 побед при восьми поражениях и одной ничьей. Он был чемпионом мира по версии WBA в легчайшей весовой категории. Свой последний поединок 42-летний венесуэлец провёл 1 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что другой олимпийский чемпион по боксу, Евгений Тищенко и лучший российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов проведут очередные поединки летом этого года.