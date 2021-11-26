Александр Емельяненко процитировал брата Фёдора после поражения от Сантоса

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что «кто не падал, тот не вставал». Об этом он сказал после поражения от Марсио Сантоса на AMC Fight Nights 106. Как признался спортсмен после боя, эти слова принадлежат его брату Фёдору Емельяненко.

Как сказал мой брат Фёдор, кто не падал, тот не вставал, — сказал Александр Емельяненко по окончании битвы с Сантосом.

На турнире AMC Fight Nights 106 Емельяненко уступил Сантосу и потерпел девятое поражение в карьере. Поединок завершился в первом раунде, когда бразильский боец поймал россиянина на удушающий приём под названием ручной треугольник. Ветеран PRIDE и экс-чемпион ProFC был вынужден уступить победу.

Ранее экс-чемпион ACA в тяжёлом весе Евгений Гончаров выразил мнение, что Александр Емельяненко является лёгкой добычей для любого бойца, имеющего серьёзные навыки в вольной борьбе.