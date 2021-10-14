Александр Емельяненко подерётся с Монсоном на голых кулаках

Российский боец ММА Александр Емельяненко принял вызов Джеффа Монсона на бой на голых кулаках на турнире промоутерской компании Hardcore FC. Об этом на своей странице в Instagram заявил глава организации Анатолий Сульянов.

Емельяненко, проведший первый поединок после долгого перерыва в карьере по правилам бокса в перчатках для ММА с блогером Артёмом Тарасовым, отреагировал на эту новость.

Присылайте жалобы на депутатов, Монсон за всех ответит на ринге! — написал Емельяненко.

В бою с Тарасовым он одержал победу единогласным решением судей, но при этом его форма в ходе боя пока была далека от идеальной. 50-летний Монсон завершил карьеру четыре года назад. В первом их поединке в ноябре 2012 года по правилам ММА он победил Александра Емельяненко удушением «север-юг».

Как сообщалось ранее, российский боец ММА Вячеслав Дацик высказал мнение, что братья Александр и Фёдор Емельяненко принимали участие в договорных боях и, возможно, стремились заработать на тотализаторе.