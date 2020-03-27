Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ищет себе невесту для создания семьи через страницу своего Instagram.
Я в поисках невесты для создания семьи! Мое сердце никем не занято! — написал Емельяненко под постом.
38-летний боец дважды состоял в браке, второй был заключён в стенах Московского СИЗО. От первой супруги есть 12-летняя дочь.
На счету россиянина 28 побед при семи поражениях и одной ничьей за карьеру в ММА.
Следующий поединок Александра Емельяненко должен был состояться с Магомедом Исмаилов 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса перенесён на 24 июля и должен пройти в Москве в рамках турнира АСА 107.
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов напомнил представителю средней весовой категории Александру Шлеменко, что следующим соперником многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко является именно он, ранее писал NEWS.ru.
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