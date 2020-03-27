https://static.news.ru/photo/99d7a556-702c-11ea-8631-fa163e074e61_660.jpg Фото: alexemelyanenko/instagram

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ищет себе невесту для создания семьи через страницу своего Instagram.

Я в поисках невесты для создания семьи! Мое сердце никем не занято! — написал Емельяненко под постом.

38-летний боец дважды состоял в браке, второй был заключён в стенах Московского СИЗО. От первой супруги есть 12-летняя дочь.

На счету россиянина 28 побед при семи поражениях и одной ничьей за карьеру в ММА.

Следующий поединок Александра Емельяненко должен был состояться с Магомедом Исмаилов 3 апреля, но из-за пандемии коронавируса перенесён на 24 июля и должен пройти в Москве в рамках турнира АСА 107.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов напомнил представителю средней весовой категории Александру Шлеменко, что следующим соперником многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко является именно он, ранее писал NEWS.ru.