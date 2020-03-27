https://static.news.ru/photo/0624a6f2-6ffe-11ea-98a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: maga_isma//instagram

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов напомнил представителю средней весовой категории Александру Шлеменко, что следующим соперником многократного чемпиона России и мира по боевому самбо Александра Емельяненко является именно он.

Оставь моего лохмандея в покое. Вряд ли после поединка со мной он захочет связываться со средним весом, — сказал Исмаилов в видеообращении на странице своего Instagram.

Кроме того, 33-летний боец добавил, что готов нанести пару ударов за 35-летнего Шлеменко.

Если он что-то обидное сказал, пару ударов в бою я за тебя сделаю, — добавил он.

Бой Емельяненко — Исмаилов был перенесён с 3 апреля на 24 июля и должен пройти в Москве в рамках турнира АСА 107.

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков назвал шоу вызов Емельяненко Александра Шлеменко на бой, ранее писал NEWS.ru.